بھارت :مذہبی تہوار پر ٹرمپ کا پتلا اٹھا کر امریکی ٹیرف کیخلاف احتجاج
ناگ پور (مانیٹرنگ ڈیسک )بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں امریکی صدر ٹرمپ کے بھارت پر اضافی ٹیرف کے خلاف احتجاج کیا گیا۔
مہاراشٹرا کے شہر ناگ پور میں مذہبی تہوار کے دوران لوگوں نے صدر ٹرمپ کا دیوہیکل پتلا اٹھا رکھا تھا جس پر احتجاجی پلے کارڈز بھی لٹکا رکھے تھے ۔پلے کارڈز پر ’’جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے ، بھارتی طاقت اُسے رُلا دے گی‘‘اور ’’بھارت کو اپنا دوست کہنے والے محبت پاکستان سے کرتے ہیں‘‘کی تحریر درج تھی۔ٹرمپ کا پتلا مٹی اور بھوسے سے تیار کیا گیا تھا جسے سرخ رنگ کے سوٹ، سفید قمیض اور پیلی ٹائی میں سجایا گیا تھا، ساتھ ہی اسے گیندے کے پھولوں کے ہار اور احتجاجی پوسٹروں سے مزین کیا گیا۔ مربت میلے کی روایت 1800 کی دہائی کے آخر سے چلی آرہی ہے ، ہر سال ناگپور میں یہ تہوار اس مقصد سے منایا جاتا ہے کہ دیوہیکل پتلوں کے ذریعے برائی کو علامتی طور پر نکال باہر کیا جائے اور موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا جائے ۔