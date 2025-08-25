مقبوضہ کشمیر:پی آئی اے لوگو والا غبارہ ، بھارتی حکام میں کھلبلی
جموں،سرینگر (اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے شہر جموں کی فضا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے )کے لوگو والا ہوائی جہاز نما کھلونا غبارہ نظر آنے پر بھارتی حکام میں کھلبلی مچ گئی۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سفید اور زعفرانی رنگ کے اس غبارے پر سبز رنگ میں ‘پی آئی اے ’ لکھا تھا جو نئی بستی کے علاقے میں ملا۔ بھارتی فورسز نے علاقے میں فوری طور پر ہائی الرٹ کر دیا تاہم مقامی لوگوں نے ہائی الرٹ جاری کرنے کو مذاق قرار دیا۔مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بھارتی افواج جدید ہتھیاروں کے باوجود ہوا میں اڑنے والے کھلونوں سے بھی خوفزدہ ہیں۔ادھر مقبوضہ کشمیر میں اردو زبان کے تنازع کے باعث نائب تحصیلدار کی 75 اسامیوں کی بھرتی کو ملتوی کر دیا گیا جس سے ہزاروں امیدواروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے ۔ بھرتی کے لیے ایک لاکھ سے زائد امیدواروں نے درخواستیں دیں اور ہر ایک نے 600 روپے یا مخصوص کیٹیگری کے لیے 500 روپے فیس ادا کی۔ تاہم گزشتہ ماہ ٹربیونل کی جانب سے بھرتی پر روک کے باعث یہ عمل معطل ہو گیا ہے ۔ آر ٹی آئی کارکن رمن کمار شرما نے بتایا کہ جمع شدہ فیس کی واپسی کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے ۔ بی جے پی اردو شق کی مخالفت کر رہی ہے جبکہ نیشنل کانفرنس اسے محکمہ محصولات میں کام کیلئے ناگزیر قرار دیتی ہے ۔