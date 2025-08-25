صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  دنیا میرے آگے
تہران(اے ایف پی) ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای نے کہا کہ امریکا ایران کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، جس کا مقابلہ قومی اتحاد کے بغیر ممکن نہیں۔

 انہوں نے جون میں اسرائیل اور امریکا کے حملے کو ایران کو کمزور کرنے کی سازش قرار دیا ۔تہران کی ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی و امریکی حملے کے دوران یورپ میں امریکی ایجنٹ ایران کی آئندہ حکومت پر بات چیت کر رہے تھے ۔ خامنہ ای نے داخلی اختلافات پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اور صہیونی ایجنٹ ملک میں نفاق پھیلا رہے ہیں، لیکن ایرانی عوام اور مسلح افواج متحد ہیں۔

