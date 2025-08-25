صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا میں لاؤڈ سپیکر ٹاورز کی حد سے زیادہ آواز پر پابندی

جکارتہ (اے ایف پی)انڈونیشیا میں لاؤڈ سپیکر ٹاورز کی حد سے زیادہ آواز پر پابندی لگا دی گئی ۔جاوا جزیرے کے ایک گاؤں میں بلند آواز سے چلنے والے لاؤڈ سپیکر ٹاورز نے مقامی رہائشیوں کی نیند اور سکون خراب کر دیا تھا ۔

 یہ ٹاورز الیکٹرانک اور روایتی موسیقی کو تیز آواز میں بجاتے ہیں، جس سے مسائل پیش آئے ۔ مذہبی تنظیموں نے بھی شدید آواز کو اسلام میں حرام قرار دیا ۔ ایسٹ جاوا کی گورنر نے کہا کہ یہ اقدامات صحت اور امن کے لیے ضروری ہیں تاکہ عوامی سکون بحال رکھا جا سکے ۔

