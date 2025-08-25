انڈونیشیا میں لاؤڈ سپیکر ٹاورز کی حد سے زیادہ آواز پر پابندی
جکارتہ (اے ایف پی)انڈونیشیا میں لاؤڈ سپیکر ٹاورز کی حد سے زیادہ آواز پر پابندی لگا دی گئی ۔جاوا جزیرے کے ایک گاؤں میں بلند آواز سے چلنے والے لاؤڈ سپیکر ٹاورز نے مقامی رہائشیوں کی نیند اور سکون خراب کر دیا تھا ۔
یہ ٹاورز الیکٹرانک اور روایتی موسیقی کو تیز آواز میں بجاتے ہیں، جس سے مسائل پیش آئے ۔ مذہبی تنظیموں نے بھی شدید آواز کو اسلام میں حرام قرار دیا ۔ ایسٹ جاوا کی گورنر نے کہا کہ یہ اقدامات صحت اور امن کے لیے ضروری ہیں تاکہ عوامی سکون بحال رکھا جا سکے ۔