  • دنیا میرے آگے
جنوبی کوریا:مارشل لا میں معاونت کا الزام ،سابق وزیراعظم ہان ڈک سو کے وارنٹ گرفتاری جاری

سیول(اے ایف پی)جنوبی کوریا کے پراسیکیوٹرز نے سابق وزیراعظم ہان ڈک سو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔

 ان پر سابق صدر یون سک یول کی  دسمبر میں مارشل لا نافذ کرنے میں مدد کرنے اور عدالت میں جھوٹ بولنے کے الزامات ہیں۔اگر وارنٹ منظور ہو گیا تو یہ پہلی بار ہوگا کہ ملک کا سابق صدر اور وزیراعظم دونوں قید کی زد میں آئیں گے ۔ ہان نے یون کی مدت صدارت کے بعد عبوری صدر کا کردار بھی ادا کیا تھا۔مارشل لا کے نفاذ کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے کر اپریل میں یون کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ سابق خاتون اول کم کون ہی بھی سٹاک فراڈ کے الزام میں جیل میں ہیں۔

