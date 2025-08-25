صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شام: 3صوبوں میں عبوری انتخابات موخر، کرد ، دروز برادری کا اعتراض

  • دنیا میرے آگے
دمشق (اے ایف پی) شام نے سکیو رٹی خدشات کے باعث صوبہ سویدا، رقہ اور حسکہ میں عبوری پارلیمانی انتخابات موخر کر دئیے ۔

کرد انتظامیہ نے اس اقدام کو غیرجمہوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں تاخیر سے شام کے نصف سے زائد باشندوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔واضح رہے دروز علاقے سویدا میں جولائی میں جھڑپیں ہوئیں، جب کہ کرد علاقوں کو نسبتاً محفوظ قرار دیا جا رہا ہے ۔ شامی حکومت اور کردوں کے درمیان خودمختاری سے متعلق معاہدہ بھی تاحال تعطل کا شکار ہے ۔

