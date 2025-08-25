شمالی کوریا کا دو نئے ایئر ڈیفنس میزائلوں کا تجربہ کرنے کا دعویٰ
پیونگ یانگ(اے ایف پی) شمالی کوریا نے دو جدید ایئر ڈیفنس میزائلوں کا تجربہ کیا ہے جنہیں بہترین جنگی صلاحیت اور منفرد ٹیکنالوجی سے مزین قرار دیا گیا ہے ۔
کم جانگ اُن نے تجربے کا خود جائزہ لیا۔ یہ میزائل ڈرونز اور کروز میزائلز کو نشانہ بنانے کے لیے موثر ہیں۔ تجربے سے چند گھنٹے قبل جنوبی کوریا نے شمالی فوجیوں کی ڈی ملیٹیرائزد زون میں دراندازی پر انتباہی فائرنگ کی تھی، جس میں تقریباً 30 فوجی شامل تھے ۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا ہے ۔