میانمار:تاریخی پل گوکٹیک باغیوں کے بم حملے میں تباہ

  دنیا میرے آگے
ینگون(اے ایف پی)میانمار کی فوجی حکومت نے کہا نوآبادیاتی دور کا تاریخی گوکٹیک پل باغی گروہوں کے بم حملے میں تباہ ہو گیا ۔

 فوجی ترجمان کے مطابق یہ حملہ تانگ نیشنل لبریشن آرمی اور پیپلز ڈیفنس فورسز نے کیا۔ باغی گروہوں کا کہنا تھا پل کی تباہی فوج کے ڈرون حملے کا نتیجہ ہے ۔واضح رہے یہ پل 1901 میں تعمیر ہوا ،کبھی دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل تھا۔ یہ مانڈالے کو ریاست شان کے شمالی علاقے سے جوڑتا ہے ۔ حالیہ ہفتوں میں پل کے قریب علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے ۔

