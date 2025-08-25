بھارتی وزیراعظم کا اشیائے ضروریہ پر ٹیکس کم کرنیکا اعلان
ممبئی (اے ایف پی)بھارتی وزیراعظم مودی نے عام اشیا پر کنزیومر ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا ہے تاکہ عوام پر مالی بوجھ کم کیا جا سکے اور امریکی ٹیرف کے ممکنہ اضافے سے معیشت کو تحفظ دیا جا سکے ۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے صارفین کے لیے گاڑیاں اور ایئر کنڈیشنرز جیسے سامان سستے ہو جائیں گے اور ملکی معیشت میں طلب میں اضافہ ہو گا۔ مودی نے اسے "دیوالی گفٹ" قرار دیا ہے ۔یاد رہے امریکا نے بھارت پر تیل کی روس سے خریداری کے باعث امپورٹ ڈیوٹی 25 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کرنے کی دھمکی دی ہے ، جس سے بھارت کی برآمدات اور روزگار متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔