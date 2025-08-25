صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  دنیا میرے آگے
بھارت:مندر میں ریپ کے بعد 100 سے زائد لڑکیوں کی لاشیں دفنانے والا گرفتار

نئی دہلی،کرناٹک (آن لائن)بھارتی ریاست کرناٹک میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کرلیا جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے دھرمستھلا مندر میں ریپ کے بعد قتل کی گئی 100 سے زائد خواتین اور بچیوں کی لاشیں دفن کرنے پر مجبور کیا گیا۔

 1995 سے 2014 تک مندر میں کام کرنے والے ملزم نے پولیس کے سامنے پانچ واقعات کی تفصیل دی۔ پولیس نے 13 مقامات پر کھدائی کی، دو جگہوں سے انسانی باقیات اور درجنوں ہڈیاں برآمد ہوئیں، جنہیں فرانزک تجزئیے کے لیے بھیج دیا گیا ہے ۔ مندر انتظامیہ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے ۔

