سری لنکا: 3سابق صدور کی وکرم سنگھے کی گرفتاری کی مذمت، جمہوریت پر حملہ قرار
کولمبو (اے ایف پی) سری لنکا کے تین سابق صدور چندریکا کمارا ٹنگا، مہندا راجاپاکسا اور مائتھریپالا سریسینا نے سابق صدر رانیل وکرم سنگھے کی گرفتاری کو سیاسی انتقام اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا ۔
وکرم سنگھے پر الزام ہے کہ انہوں نے 2023 میں برطانیہ کے دورے کے دوران 55 ہزار ڈالر سرکاری فنڈز استعمال کیے ، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ نے تمام اخراجات خود ادا کیے ،گرفتاری کے بعد ہفتے کو طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔