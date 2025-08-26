جدہ:اسحاق ڈار کی اوآئی سی وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت،سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر بات چیت:گریٹر اسرائیل منصوبہ نا قابل قبول:پاکستان
جدہ (دنیا نیوز،اے پی پی،مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے کہا گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول اور امن کیلئے خطرہ ہے ، پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کرتا ہے ۔
او آئی سی کے ہنگامی اجلاس پر ترکیہ، ایران اور فلسطین کے شکرگزار ہیں۔اسحاق ڈار کا کہنا تھا غزہ معصوم زندگیوں اور بین الاقوامی قوانین کا قبرستان بن چکا ہے ،ہم خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے ، غزہ میں فوری مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کی جائے ۔ وہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی )کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کررہے تھے ۔اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیاگیا۔ اسحاق ڈار نے کہا یہ اجلاس ایسے موقع پر ہورہا ہے جب غزہ لہو لہو ہے اور غزہ میں فلسطینیوں کا خون بہایا جارہا ہے ، اسرائیل عالمی قوانین کی سوچی سمجھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو 2 سال سے وحشیانہ مظالم کا نشانہ (صفحہ7بقیہ نمبر11)
بنایا جارہا ہے ، اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے ۔وزیرخارجہ نے کہا فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے ، اسرائیل کے غزہ میں سکولوں، ہسپتالوں ، کیمپوں اور اقوام متحدہ کی سہولتوں پر حملے انسانی حقوق کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔اسحاق ڈار نے کہا فلسطین میں شدید قحط کی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں فوری اقدامات ناگزیر ہیں، عالمی برادری فوری، مستقل اور غیرمشروط جنگ بندی کیلئے اقدامات کرے ۔انہوں نے کہا ہم نے عرب اسلامی وزارتی کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں دیگر ممالک کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے اور اسرائیلی اعلان کی سخت مذمت اور واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول اشتعال انگیزی اور جبر کے ذریعے غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی ایک ڈھٹائی پر مبنی کوشش قرار دیا ہے ۔وزیرخارجہ نے کہا نیتن یاہو کا بیان عرب قومی سلامتی، ریاستوں کی خودمختاری اور علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے ۔اسحاق ڈار نے وزیراعظم شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس جاری سانحے کی جڑ اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پرطویل غیر قانونی قبضہ ہے ، جب تک یہ قبضہ برقرار رہے گا امن ایک خواب ہی رہے گا، ہم اپنے برادر عرب ممالک کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں تاکہ ان کی آزادی اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کے مقابلے میں ان کی خودمختاری کا دفاع کیا جا سکے ۔وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے اور جبری بے دخلی اور غیرقانونی قبضے کا جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے ۔نائب وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا غزہ میں موجودہ انسانی ہمدردی کا نظام دراصل ایک ظالمانہ فریب ہے ، انہوں نے نشاندہی کی کہ غزہ کی پٹی میں غیر معمولی بھوک اور قحط عام ہے ۔انہوں نے کہا پاکستان اُن تمام ریاستوں اور شراکت داروں کی گہری قدر کرتا ہے جو غزہ میں امن کے فروغ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔اسحاق ڈار نے دنیا بھر کی حکومتوں کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بڑھتی ہوئی رفتار کا بھی خیر مقدم کیا۔انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہم اُن ریاستوں سے اپیل کرتے ہیں جو اب تک ریاست فلسطین کو تسلیم نہیں کر پائیں کہ وہ یہ اقدام جلد از جلد کریں۔تاریخ ہمارے الفاظ نہیں بلکہ اقدامات یاد رکھے گی۔ فلسطینی عوام کو ہمارے بیانات نہیں اسرائیلی قبضے سے آزادی اور تکالیف سے نجات کے لیے ٹھوس اقدامات چاہئیں۔سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں دو ریاستی حل کے حصول کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا مزید ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مملکت کی غیرمتزل حمایت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ان کا یہ بھی کہنا تھا سعودی عرب غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے کو ختم کرائے ۔ان کے مطابق وہ ممالک جو اب بھی اسرائیل کے جرائم کی مذمت میں ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں ان کو اپنے موقف پر نظرثانی کرنی چاہیے ۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے ، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے ۔ترک وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے ،غزہ پر اسرائیلی قبضے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے ، ہم فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں دو ریاستی حل کے حصول کی امید ہے ، غزہ میں جبری قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے ۔قبل ازیں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے او آئی سی اجلاس کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔پیر کو دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین میں جاری نسل کشی، قحط اور مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت، انسانی امداد تک بلا رکاوٹ رسائی، تعمیر نو اور پائیدار امن کے امور پر بات چیت کی۔اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان باہمی برادرانہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا اور خطے اور دنیا میں باہمی دلچسپی کے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیاگیا۔ اسحاق ڈار نے صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عابد علی سے بھی ملاقات کی۔نائب وزیراعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی جس میں غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی گفتگوہوئی ۔دونوں وزرا ئے خارجہ نے اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی مذمت کی اور ایران کے صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کو یاد کرتے ہوئے قریبی تعلقات کی توثیق کی گئی ۔