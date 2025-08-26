پاک بھارت جنگ میں نے روکی ،7طیارے گرے :ٹرمپ
واشنگٹن(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، جو جوہری لڑائی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔
وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اُس وقت 7 طیارے گرائے گئے تھے ، میں نے واضح کہا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکا تجارت بند کر دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر میں 7 جنگیں رکوانا ان کی کامیابی ہے ، جس میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے ۔ غزہ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری سے لاعلمی کا اظہار کیا تاہم کہا کہ اب جنگ بند ہونی چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امریکی پرچم جلانا آزادی اظہار نہیں، امریکی جھنڈا جلانے والوں کو ایک سال قید ہو گی ۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف آپریشن میں ہر میزائل نشانے پر لگا، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔علاوہ ازیں ٹرمپ نے کہا وہ رواں سال یا اس کے فوراً بعد بیجنگ کا دورہ کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا امریکا اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات بہتر ہو رہے ، اگر چین نے امریکا کو مقناطیس فراہم نہ کیے تو 200 فیصد تک درآمدی ڈیوٹی عائد کی جا سکتی ہے ۔امریکی صدر نے جنوبی کوریا کے ہم منصب لی جے میونگ سے ملاقات کے دوران کہا وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں واقع امریکی فوجی اڈوں کی زمین کی ملکیت امریکا کے پاس ہو ۔ ٹرمپ نے کہا بڑے اخراجات سے یہ اڈے تعمیر کیے ، اس لیے کرایہ داری کے بجائے ملکیت دی جائے ۔ ٹرمپ نے کہا ہے وہ جلد ہی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے ۔