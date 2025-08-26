صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک بھارت جنگ میں نے روکی ،7طیارے گرے :ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
پاک بھارت جنگ میں نے روکی ،7طیارے گرے :ٹرمپ

واشنگٹن(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، جو جوہری لڑائی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔

 وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اُس وقت 7 طیارے گرائے گئے تھے ، میں نے واضح کہا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکا تجارت بند کر دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر میں 7 جنگیں رکوانا ان کی کامیابی ہے ، جس میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے ۔ غزہ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری سے لاعلمی کا اظہار کیا تاہم کہا کہ اب جنگ بند ہونی چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں امریکی پرچم جلانا آزادی اظہار نہیں، امریکی جھنڈا جلانے والوں کو ایک سال قید ہو گی ۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف آپریشن میں ہر میزائل نشانے پر لگا، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔علاوہ ازیں ٹرمپ نے کہا وہ رواں سال یا اس کے فوراً بعد بیجنگ کا دورہ کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا امریکا اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات بہتر ہو رہے ، اگر چین نے امریکا کو مقناطیس فراہم نہ کیے تو 200 فیصد تک درآمدی ڈیوٹی عائد کی جا سکتی ہے ۔امریکی صدر نے جنوبی کوریا کے ہم منصب لی جے میونگ سے ملاقات کے دوران کہا وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں واقع امریکی فوجی اڈوں کی زمین کی ملکیت امریکا کے پاس ہو ۔ ٹرمپ نے کہا بڑے اخراجات سے یہ اڈے تعمیر کیے ، اس لیے کرایہ داری کے بجائے ملکیت دی جائے ۔ ٹرمپ نے کہا ہے وہ جلد ہی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فیصل آباد : رانا ثنااللہ کے گھر پر حملےکاکیس، عمرایوب،شبلی فراز سمیت 75 ملزموں کو 3 سے 10 سال تک قید کی سزائیں

بی آئی ایس پی : 1 کروڑ ڈیجیٹل والٹ اکائونٹس کا اجرا : کیش لیس معیشت سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا: شہباز شریف

تجارت، سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے، تھائی کاروباری برادری مراعات سے فائدہ اٹھائے : مریم نواز

انصاف ہوتا نظر آناچاہیے، مدعی اپنے ہی مقدمہ میں جج نہیں ہوسکتا : سپریم کورٹ

ریلوے اراضی پر تجاوزات کیخلاف ایف سی، پولیس کے مشترکہ کریک ڈائون کا فیصلہ

بھارت کا پاکستان سے تیسرا رابطہ، ستلج میں پانی چھوڑنے کی اطلاع، راوی کی سطح بھی بلند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak