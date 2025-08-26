نئے چینی میگا ڈیم سے بھارت کیساتھ آبی جنگ کے خدشات
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)بھارت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین کے تبت میں تعمیر کیے جانے والے مجوزہ میگا ہائیڈرو پاور ڈیم سے خشک موسم میں دریائے برہم پتر (یارلونگ زانگبو) کے بہاؤ میں 85 فیصد تک کمی ہو سکتی ہے۔۔۔
جس سے ملک کے آبی وسائل شدید متاثر ہوں گے ۔ ان خدشات کے پیش نظر نئی دہلی نے اپنے حفاظتی ڈیم منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ۔غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت 2000 کی دہائی سے ان منصوبوں پر غور کر رہا ہے تاکہ چین کے زیرِ کنٹرول آنگسی گلیشیئر سے بہنے والے پانی پر کسی حد تک قابو حاصل کیا جا سکے ۔ اس دریا پر چین، بھارت اور بنگلہ دیش کے لاکھوں شہریوں کی زندگی کا انحصار ہے ۔ تاہم اروناچل پردیش کے عوام نے ممکنہ نقل مکانی اور طرزِ زندگی متاثر ہونے کے خدشات پر شدید مزاحمت کی ہے ۔چین نے دسمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ سرحدی علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کرے گا، جس پر تقریباً 170 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ بھارتی سرکاری تجزیے کے مطابق، اس ڈیم سے چین ہر سال تقریباً 40 ارب مکعب میٹر پانی روک سکے گا، جو ایک تہائی سالانہ بہاؤ کے برابر ہے ۔ یہ اثرات خاص طور پر خشک موسم میں شدید ہوں گے ۔بھارت اپنے مجوزہ ڈیم کو 30 فیصد خالی رکھنے پر بھی غور کر رہا ہے تاکہ چینی ڈیم کے کسی ممکنہ شگاف سے آنے والے پانی کو جذب کیا جا سکے ۔ ادھر چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس منصوبے سے نیچے کے ممالک پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا اور وہ سرحد پار پانیوں کے معاملے پر ہمیشہ ذمہ دار رہا ہے ۔