ایرانی صدر کا روسی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، جوہری پروگرام پر گفتگو
تہران (اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے ایران کے جوہری پروگرام پر ٹیلیفونک گفتگو کی۔ایرانی صدر نے پیوٹن کا یورینیم افزودگی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔۔۔
اور واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کا خواہاں نہیں، نہ ہی کبھی ہوگا۔یاد رہے یورپی ممالک نے تہران کو یورینیم افزودگی کم نہ کرنے پر اقوامِ متحدہ کی معطل شدہ پابندیاں بحال کرنے کی دھمکی دی ہے ۔ادھر ایران و یورپی ممالک کے درمیان مذاکرات منگل کو جنیوا میں ہوں گے ۔