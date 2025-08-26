شام:کرنسی سے دو صفر ہٹانے کا فیصلہ،دروز رہنما کا علیحدہ خطے کا مطالبہ
دمشق(اے ایف پی)شامی مرکزی بینک کے گورنر عبدالقادر الحصریہ نے کہا ہے کہ ملکی کرنسی سے دو صفر ہٹا کرنئے نوٹ جاری کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا اس اقدام سے کرنسی کی قدر پر اثر نہیں پڑے گا۔
دوسری جانب شام کے دروز رہنما شیخ حکمت نے علیحدہ خطے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے مقامی مسلح گروپوں کو متحد کر کے نیشنل گارڈ بنانے کا اعلان کیا ہے ۔شامی صدر احمد الشرع اگلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے جو دہائیوں بعد کسی شامی رہنما کا پہلا خطاب ہوگا۔