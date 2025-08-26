صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شام:کرنسی سے دو صفر ہٹانے کا فیصلہ،دروز رہنما کا علیحدہ خطے کا مطالبہ

دمشق(اے ایف پی)شامی مرکزی بینک کے گورنر عبدالقادر الحصریہ نے کہا ہے کہ ملکی کرنسی سے دو صفر ہٹا کرنئے نوٹ جاری کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا اس اقدام سے کرنسی کی قدر پر اثر نہیں پڑے گا۔

 دوسری جانب شام کے دروز رہنما شیخ حکمت نے علیحدہ خطے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے ۔ انہوں نے مقامی مسلح گروپوں کو متحد کر کے نیشنل گارڈ بنانے کا اعلان کیا ہے ۔شامی صدر احمد الشرع اگلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے جو دہائیوں بعد کسی شامی رہنما کا پہلا خطاب ہوگا۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
