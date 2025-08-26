صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویتنام سمندری طوفان کی لپیٹ میں،1ہلاک ،8زخمی

  • دنیا میرے آگے
ویتنام سمندری طوفان کی لپیٹ میں،1ہلاک ،8زخمی

ونہ(اے ایف پی)ویتنام کے وسطی علاقے سمندری طوفان "کاجیکی" کی لپیٹ میں آ گئے ، ایک شخص ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے ۔ طوفان کی شدت کے باعث 44ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ،16۔۔۔

ہزار فوجی اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ہوا کی رفتار 133 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی،600 سے زائد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ وِنہ شہر میں بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے ۔ ماہرین نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا ہے ۔ پانچ ساحلی صوبوں سے 3 لاکھ 25 ہزار سے زائد افراد کو سکولوں اور عوامی عمارتوں میں قائم عارضی پناہ گزین مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے ۔ ون شہر میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے گلیاں سنسان ہو گئیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔واضح رہے ویتنام میں رواں سال کے پہلے سات ماہ میں قدرتی آفات سے ایک سو سے زائد افراد ہلاک یا لاپتا ہو چکے ہیں، جبکہ معاشی نقصانات 2کروڑ10لاکھ ڈالر سے تجاوز کر چکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak