ویتنام سمندری طوفان کی لپیٹ میں،1ہلاک ،8زخمی
ونہ(اے ایف پی)ویتنام کے وسطی علاقے سمندری طوفان "کاجیکی" کی لپیٹ میں آ گئے ، ایک شخص ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے ۔ طوفان کی شدت کے باعث 44ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ،16۔۔۔
ہزار فوجی اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ہوا کی رفتار 133 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی،600 سے زائد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ وِنہ شہر میں بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے ۔ ماہرین نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا ہے ۔ پانچ ساحلی صوبوں سے 3 لاکھ 25 ہزار سے زائد افراد کو سکولوں اور عوامی عمارتوں میں قائم عارضی پناہ گزین مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے ۔ ون شہر میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے گلیاں سنسان ہو گئیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔واضح رہے ویتنام میں رواں سال کے پہلے سات ماہ میں قدرتی آفات سے ایک سو سے زائد افراد ہلاک یا لاپتا ہو چکے ہیں، جبکہ معاشی نقصانات 2کروڑ10لاکھ ڈالر سے تجاوز کر چکے ۔