صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی، انسانی حقوق کاجرمنی سے فوری اقدام کا مطالبہ

  • دنیا میرے آگے
پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی، انسانی حقوق کاجرمنی سے فوری اقدام کا مطالبہ

برلن(اے ایف پی) 50سے زائد انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے ملک بدر کیے جانے والے افغان مہاجرین کو فوری تحفظ فراہم کرے ۔

 ان افراد کو پہلے جرمنی کی جانب سے پناہ دی گئی تھی۔ تنظیموں نے سکیورٹی کلیئرنس کے عمل میں تیزی اور فوری جرمنی منتقلی پر زور دیا ۔ متاثرین میں وکلا، صحافی، اقلیتی افراد اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں۔ جرمن حکومت کے مطابق پاکستان سے اب تک 200 سے زائد افغانوں کو واپس بھیجا جا چکا جنہیں جرمنی منتقل کیا جانا تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مایا تہذیب کی تباہ کاری کی وجہ شدید اور طویل قحط قرار

بالوں سے بنا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کیلئے مفید قرار

بارش،دکان میں پناہ لینے والی خاتون کروڑ پتی بنی گئی

بیوہ نے شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا

ماہرینِ لسانیات نے دنیا کی قدیم زبانوں بارے بتا دیا

نیند کی کمی نوجوانوں کو خوداذیتی پر ابھار سکتی ہے :تحقیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak