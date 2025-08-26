پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی، انسانی حقوق کاجرمنی سے فوری اقدام کا مطالبہ
برلن(اے ایف پی) 50سے زائد انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان سے ملک بدر کیے جانے والے افغان مہاجرین کو فوری تحفظ فراہم کرے ۔
ان افراد کو پہلے جرمنی کی جانب سے پناہ دی گئی تھی۔ تنظیموں نے سکیورٹی کلیئرنس کے عمل میں تیزی اور فوری جرمنی منتقلی پر زور دیا ۔ متاثرین میں وکلا، صحافی، اقلیتی افراد اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں۔ جرمن حکومت کے مطابق پاکستان سے اب تک 200 سے زائد افغانوں کو واپس بھیجا جا چکا جنہیں جرمنی منتقل کیا جانا تھا ۔