نیوزی لینڈ :امریکا کو خطوط ،پارسلز کی ترسیل عارضی طور پر معطل

  • دنیا میرے آگے
ویلنگٹن(اے ایف پی)نیوزی لینڈ کی پوسٹل سروس نے امریکا کو خطوط اور پارسلز کی ترسیل عارضی طور پر روک دی کیونکہ صدر ٹرمپ کے عائد کردہ 15 فیصد کسٹمز ٹیکس کے اثرات غیر واضح ہیں۔

 29 اگست کے بعد صرف اہم دستاویزات جیسے پاسپورٹ اور قانونی خطوط کی محدود تک ترسیل جاری رہے گی۔ بھارت، جرمنی، فرانس اور دیگر ممالک کی پوسٹل سروسز نے بھی اسی قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں۔ وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کا کہنا تھا امریکی حکومت سے وضاحت کیلئے رابطے جاری ہیں تاکہ جلد ترسیل بحال کی جا سکے ۔

 

