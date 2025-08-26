صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناروے میں دنیا کی پہلی کاربن اسٹوریج سروس کا آغاز

  • دنیا میرے آگے
اوسلو(اے ایف پی)ناروے کے ساحل کے قریب "نوردرن لائٹس" منصوبے نے شمالی سمندر کی تہہ میں پہلی بار کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کامیاب انجیکشن کر دیا۔

 یہ تجارتی منصوبہ یورپ بھر سے کاربن جمع کر کے سمندر کی تہہ میں محفوظ کرنے کیلئے بنایا گیا ہے تاکہ فضائی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کو روکا جا سکے ۔اس کی سالانہ اسٹوریج صلاحیت 15لاکھ ٹن ہے ۔یہ منصوبہ آئل کمپنیوں ایکوینور، شیل اور ٹوٹل انرجیز کی سربراہی میں چلایا جا رہا ہے اور اسے ناروے کی حکومت کی مالی معاونت حاصل ہے ۔

 

آج کے کالمز

