ناروے میں دنیا کی پہلی کاربن اسٹوریج سروس کا آغاز
اوسلو(اے ایف پی)ناروے کے ساحل کے قریب "نوردرن لائٹس" منصوبے نے شمالی سمندر کی تہہ میں پہلی بار کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کامیاب انجیکشن کر دیا۔
یہ تجارتی منصوبہ یورپ بھر سے کاربن جمع کر کے سمندر کی تہہ میں محفوظ کرنے کیلئے بنایا گیا ہے تاکہ فضائی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کو روکا جا سکے ۔اس کی سالانہ اسٹوریج صلاحیت 15لاکھ ٹن ہے ۔یہ منصوبہ آئل کمپنیوں ایکوینور، شیل اور ٹوٹل انرجیز کی سربراہی میں چلایا جا رہا ہے اور اسے ناروے کی حکومت کی مالی معاونت حاصل ہے ۔