اسرائیل : مظاہرے شدت اختیار کر گئے ، سڑکیں بلاک ، غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ
تل ابیب،غزہ (اے ایف پی)اسرائیل میں مظاہرے شدت اختیارکر گئے ، منگل کو ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ، جنہوں نے غزہ جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ تل ابیب میں مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر دیں۔
کچھ افراد امریکی سفارت خانے اور وزرا کے گھروں کے باہر بھی احتجاج کرتے نظر آئے ۔مظاہرین نے وزیراعظم نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا وہ حماس کی تباہی کو یرغمالیوں کی رہائی پر ترجیح دے رہے ہیں۔دوسری جانب منگل کو غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں 64 فلسطینی شہید،100سے زائد زخمی ہو گئے ،شہدا میں امداد کے منتظر 13 افراد بھی شامل ہیں جبکہ 5لوگ بھوک سے دم توڑ گئے ۔ادھر قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا کہ حماس جنگ بندی کی نئی تجویز قبول کر چکی ، مگر اسرائیل کی جانب سے تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔اسرائیل نے ہسپتال پر حملے میں غلطی کا اعتراف کر لیا،بیان میں کہا کہ پیر کو جنوبی غزہ میں ناصر ہسپتال کے قریب نصب حماس کے ایک کیمرے کو نشانہ بنایا، جس کے دوران پانچ صحافی اور چھ دہشتگرد مارے گئے ۔ چیف آف سٹاف نے حملے سے قبل کی منظوری کے عمل میں خامیوں کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے ۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میتے فریڈرکسن نے کہا ہے کہ اگر فلسطین ایک جمہوری ریاست کے طور پر سامنے آتا ہے تو ڈنمارک اسے تسلیم کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کرتا۔برطانوی وزارتِ داخلہ نے غزہ سے تعلق رکھنے والے 40طلبا کو مکمل فنڈڈ اسکالرشپ پر تعلیم کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے تاہم اس کیلئے اسرائیلی اجازت ضروری ہو گی۔