دہشتگردی کا ملکر خاتمہ کرینگے ،ایرانی فوجی سربراہ کا فیلڈ مارشل کو فون
تہران(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا ۔ جنرل موسوی نے کہا دہشتگردی کا ملکر خاتمہ کرینگے ۔
انہوں نے سیلاب سے پاکستان میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق چیف آف جنرل سٹاف نے زور دیا ایران اپنی اور پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کیلئے تیار ہے ۔جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف 12 روزہ مقدس دفاع کے دوران ایران کی حمایت اور پاکستانی مؤقف کو سراہا ۔ انہوں نے کہا ہم توقع کرتے ہیں اس دوطرفہ تعاون کی روشنی میں دہشت گردوں کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں گے ،ماضی میں کچھ اقدامات کیے گئے جنہیں مزید بڑھانے اور باقی ماندہ کام کو پورا کرنے کی ضرورت ہے ۔