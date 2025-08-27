صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کُک کو فوری طور پر برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ ان پر مورٹگیج معاہدوں میں جھوٹے بیانات دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

ٹرمپ نے اپنے ایک خط میں کہا کہ ان کے پاس لیزا کُک کو ہٹانے کیلئے کافی وجوہات موجود ہیں، فیڈرل ریزرو ایکٹ کی بنیاد پر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ فیڈرل گورنرز کو صرف سنگین بدعنوانی یا نااہلی کی صورت میں ہی ہٹایا جا سکتا ہے ۔ ٹرمپ نے مورٹگیج فنانس ایجنسی کی ایک رپورٹ کو بطور ثبوت پیش کیا جس میں ان کا الزام ہے کہ کُک نے مالیاتی لین دین میں غفلت کا مظاہرہ کیا۔دوسری جانب امریکی فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کُک نے ٹرمپ کی جانب سے برطرف کرنے کی کوشش کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ،انہوں نے کہا صدر کو انہیں برطرف کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ۔ ان کے وکیل نے اعلان کیا کہ وہ اس غیر قانونی اقدام کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے ۔قانونی ماہرین کے مطابق فیڈرل کے ارکان کو صرف درست وجہ کی بنیاد پر ہی ہٹایا جا سکتا ہے ، سپریم کورٹ بھی اس ادارے کو صدارتی مداخلت سے جزوی استثنیٰ دے چکی ہے ۔ کُک پر کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہوا۔واضح رہے لیزا کُک امریکی مرکزی بینک کی بورڈ میں شامل ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون ہیں۔

 

 

