امریکا :ملعونہ سیاستدان کی قرآن پاک کی بے حرمتی ویڈیو بھی شیئرکردی
ٹیکساس(دنیا مانیٹرنگ )امریکا میں ملعونہ سیاستدان کی قرآن پاک کی بے حرمتی، ویڈیو بھی شیئرکردی،امریکی میڈیا کے مطابق ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ویلینٹینا گومز نے قرآن پاک کو نذر آتش کر کے مذہبی منافرت کو ہوا دی ہے ۔
ملعونہ نے اس اشتعال انگیز واقعے کی ویڈیو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی، جس میں اس نے ٹیکساس سے اسلام کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ویڈیو پر صارفین، سیاسی اور مذہبی حلقوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے ۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے اس اقدام کو خطرناک قرار دیتے ہوئے ویلینٹینا گومز کو جوابدہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ویلینٹینا گومز 2026 کے انتخابات میں ٹیکساس کی کانگریشنل ڈسٹرکٹ کیلئے امیدوار ہے ۔