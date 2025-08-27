آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر
سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی و میلبورن میں یہودی مخالف حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگاتے ہوئے ایرانی سفیر احمد صادقی کو ملک بدر کر دیا جبکہ تین دیگر ایرانی اہلکاروں کو بھی سات دنوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے ۔
وزیر اعظم انتھونی البانیز کے مطابق انٹیلی جنس رپورٹوں میں ایران کو 2024 میں دو آتشزدگی کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ۔ آسٹریلیا نے تہران میں سفارتخانہ بند کر دیا جبکہ انقلابی گارڈز کو دہشت گرد قرار دینے کی تیاری جاری ہے ۔وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آسٹریلیا نے کسی سفیر کو ملک بدر کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات برقرار رکھ کر آسٹریلیا اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایران نے آسٹریلیا کی جانب سے اپنے سفیر کو نکالنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا جواب دیا جائے گا۔ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ الزام بالکل ناقابل قبول ہے ۔