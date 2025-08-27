صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر

  • دنیا میرے آگے
آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر

سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی و میلبورن میں یہودی مخالف حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگاتے ہوئے ایرانی سفیر احمد صادقی کو ملک بدر کر دیا جبکہ تین دیگر ایرانی اہلکاروں کو بھی سات دنوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے ۔

 وزیر اعظم انتھونی البانیز کے مطابق انٹیلی جنس رپورٹوں میں ایران کو 2024 میں دو آتشزدگی کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ۔ آسٹریلیا نے تہران میں سفارتخانہ بند کر دیا جبکہ انقلابی گارڈز کو دہشت گرد قرار دینے کی تیاری جاری ہے ۔وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آسٹریلیا نے کسی سفیر کو ملک بدر کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات برقرار رکھ کر آسٹریلیا اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایران نے آسٹریلیا کی جانب سے اپنے سفیر کو نکالنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا جواب دیا جائے گا۔ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ الزام بالکل ناقابل قبول ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹرانس جینڈر مخالف بیانات پر ماریہ بی 2ستمبر کواین سی سی آئی اے طلب

کیریئر کی شروعات عطااللہ کے گانے سے کی:سونو نگم

سنجے دت کی بیٹی کا والد اور خاندان بارے تنقید بھرا پیغام

میری زندگی بچانے والا جرمنی کا ایک ڈونر تھا:لیلیٰ واسطی

بھارتی فلم ساز پریادرشن کا فلم نگری چھوڑنے کا فیصلہ

فیصل قریشی نے تنقید کرنیوالوں کو لوٹا قرار دے دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak