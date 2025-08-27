پاکستان سے آنیوالی رقوم پر کڑی نظر رکھیں،بھارتی مرکزی بینک کی ہدایت
نئی دہلی (رائٹرز )بھارت کے مرکزی بینک نے ملک کے تمام بینکوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پاکستان سے بالواسطہ آنیوالی رقوم پر کڑی نظر رکھیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ خدشہ ہے یہ پیسہ ہتھیار خریدنے کیلئے استعمال ہو سکتا ہے ۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست رقوم کی ترسیل پہلے ہی ممنوع ہے ، ہر لین دین کے لیے مرکزی بینک کی منظوری ضروری ہوتی ہے ۔ تاہم بھارتی ایجنسیوں نے حالیہ تحقیقات میں پایا کہ کچھ پاکستانی شہریوں نے دوسرے ملکوں کے ذریعے بھارت میں پیسہ بھجوایا۔دوسری طرف پاکستان کے مرکزی بینک نے ان الزامات کو مسترد کر تے ہوئے کہا کہ یہ الزامات سیاسی بنیاد پر لگائے گئے ہیں۔ سٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستان کے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ روکنے والے قوانین سخت اور مو ثر ہیں۔پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے صدر ظفر مسعود نے بھی کہا کہ پاکستان کے قوانین عالمی معیار کے مطابق ہیں۔