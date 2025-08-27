انڈونیشیا :ہم جنس پرستی ، 2 افراد کو سرعام 76 کوڑوں کی سزا
آچے (اے ایف پی)انڈونیشیا کے صوبے آچے میں ایک عدالت نے دو مردوں کو ہم جنس پرستی کے جرم میں سر عام 76 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سزا کی مذمت کی ہے ۔واضح رہے آچے انڈونیشیا کا واحد صوبہ ہے جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ سزا
