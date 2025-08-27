صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا :ہم جنس پرستی ، 2 افراد کو سرعام 76 کوڑوں کی سزا

انڈونیشیا :ہم جنس پرستی ، 2 افراد کو سرعام 76 کوڑوں کی سزا

انڈونیشیا کے صوبے آچے میں ایک عدالت  نے دو مردوں کو ہم جنس پرستی کے جرم میں سر عام   76 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سزا کی مذمت کی ہے ۔واضح رہے آچے انڈونیشیا کا واحد صوبہ ہے جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں۔

 

 

 

