چین روس تعلقات سب سے مستحکم اور سٹریٹجک ہیں:چینی صدر
بیجنگ(اے ایف پی)چینی صدر شی جن پنگ نے کہا چین اور روس کے تعلقات عالمی طاقتوں میں سب سے زیادہ مستحکم اور سٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔
انہوں نے روسی پارلیمنٹ کے سپیکر ویاچسلا سے ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات کو عالمی امن کا ایک مضبوط ستون قرار دیا۔صدر شی نے کہا کہ دونوں ملکوں کو مشترکہ مفادات کے تحفظ، جنوبی ممالک کے اتحاد اور عالمی نظام میں عدل و انصاف کی ترویج کیلئے مل کر کام کرنا چاہیے ۔مغربی میڈیا کے مطابق بیجنگ اور ماسکو کے تعلقات روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مزید گہرے ہو گئے ہیں، چین نے جنگ کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی روس سے افواج واپس بلانے کا مطالبہ کیا ۔