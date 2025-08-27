امبانی کے ذاتی چڑیا گھر میں جانوروں کی غیر قانونی درآمد بھارتی سپریم کورٹ کا تحقیقات کا حکم
نئی دہلی (اے ایف پی) بھارت کی سپریم کورٹ نے ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی کے زیر انتظام وسیع نجی چڑیا گھر ونتارا میں جانوروں کی غیر قانونی درآمد اور مالی بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک پینل تشکیل دے دیا ۔
گجرات میں موجود اس مرکز میں 200سے زائد ہاتھی، 50 ریچھ، 160شیر، 200چیتے ، 250تیندوے اور 900مگرمچھ رکھے گئے ہیں۔عدالت نے کہا کہ پینل جانوروں کی خریداری کی قانونی حیثیت، موسمی حالات اور چڑیا گھر کی نجی ملکیت کی تحقیقات کرے گا۔