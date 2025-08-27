صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امبانی کے ذاتی چڑیا گھر میں جانوروں کی غیر قانونی درآمد بھارتی سپریم کورٹ کا تحقیقات کا حکم

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی (اے ایف پی) بھارت کی سپریم کورٹ نے ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی کے زیر انتظام وسیع نجی چڑیا گھر ونتارا میں جانوروں کی غیر قانونی درآمد اور مالی بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک پینل تشکیل دے دیا ۔

گجرات میں موجود اس مرکز میں 200سے زائد ہاتھی، 50 ریچھ، 160شیر، 200چیتے ، 250تیندوے اور 900مگرمچھ رکھے گئے ہیں۔عدالت نے کہا کہ پینل جانوروں کی خریداری کی قانونی حیثیت، موسمی حالات اور چڑیا گھر کی نجی ملکیت کی تحقیقات کرے گا۔

 

 

