چین نے ایویکس طیاروں کو دشمن کے ریڈار سے بچانے کی ٹیکنالوجی تیار کرلی

  • دنیا میرے آگے
بیجنگ(دنیامانیٹرنگ)چینی فضائیہ کے سائنسدانوں نے ایک نئی ریڈار ٹیکنالوجی تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیاروں یا ایویکس طیاروں کو دشمن کے ریڈار سے پوشیدہ رکھ سکتی ہے ۔

ارلی وارننگ طیارے طویل عرصے سے جنگی حکمت عملی کا لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے طاقتور ریڈار سگنلز کے باعث یہ باآسانی دشمن کے ریڈار میں آجاتے ہیں۔چینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ریڈار سگنلز کو اس حد تک پیچیدہ بنا دیا ہے کہ دشمن کیلئے ان کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔

 

 

