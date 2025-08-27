آسٹریلیا:فائرنگ سے 2پولیس اہلکار ہلاک، حملہ آور فرار
سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا کے دیہی علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ، یہ واقعہ شمال مشرقی قصبے پورپنکہ میں پیش آیا، جہاں پولیس سرچ وارنٹ کے تحت ایک پراپرٹی پر پہنچی تھی۔
وکٹوریا پولیس کے چیف کمشنر نے تصدیق کی کہ 59 سالہ جاسوس اور 35 سالہ سینئر کانسٹیبل کو قتل کیا گیا۔ایک پولیس افسر زخمی ہوا ۔آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملہ آور کی شناخت 56 سالہ دیزی فری مین کے طور پر ہوئی ہے ، جو خود کو سورین سٹیزن (قانونی نظام کو نہ ماننے والا فرد)کہتا تھا اور پولیس سے نفرت رکھتا تھا۔