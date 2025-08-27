صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا:فائرنگ سے 2پولیس اہلکار ہلاک، حملہ آور فرار

  • دنیا میرے آگے
آسٹریلیا:فائرنگ سے 2پولیس اہلکار ہلاک، حملہ آور فرار

سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا کے دیہی علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ، یہ واقعہ شمال مشرقی قصبے پورپنکہ میں پیش آیا، جہاں پولیس سرچ وارنٹ کے تحت ایک پراپرٹی پر پہنچی تھی۔

 وکٹوریا پولیس کے چیف کمشنر نے تصدیق کی کہ 59 سالہ جاسوس اور 35 سالہ سینئر کانسٹیبل کو قتل کیا گیا۔ایک پولیس افسر زخمی ہوا ۔آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملہ آور کی شناخت 56 سالہ دیزی فری مین کے طور پر ہوئی ہے ، جو خود کو سورین سٹیزن (قانونی نظام کو نہ ماننے والا فرد)کہتا تھا اور پولیس سے نفرت رکھتا تھا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ہربنس پورہـ: محلہ داروں کی لڑائی گولی طالبہ کوجالگی

بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد،ملزم گرفتار

پیرمحل:نامعلوم شخص کی کھیتوں سے بوسیدہ لاش برآمد

تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار2 افراد زخمی

رجانہ میں 3 وارداتیں، شہری نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

4منشیات فروش گرفتار 12 کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak