لتھوانیا :نئی وزیراعظم کی تقرری حکومت کیخلاف مظاہرہ
ویلنیس(اے ایف پی)لتھوانیا کی پارلیمنٹ نے انجا رگینینے کو نئی وزیراعظم مقرر کر نے کی توثیق کر دی ۔ 44 سالہ رُگینینے نے یوکرین کی حمایت، دفاعی سرمایہ کاری اور معاشرتی ناانصافی کم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔۔۔
تاہم دارالحکومت میں ہزاروں افراد نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے ، مظاہرین نے روس اور بیلاروس پر پابندیوں کی مخالفت کرنے والے اور ویکسین مخالف سیاستدانوں کی شمولیت پر اعتراض کیا ۔ رُگینینے کو 15 دن کے اندر اپنی کابینہ کی منظوری پارلیمنٹ سے لینا ہوگی۔