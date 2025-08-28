صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی بمباری ،61شہید،غذائی قلت ، 10افراد چل بسے

غزہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری ،گولہ باری اور فائرنگ سے مزید 61افراد شہید ہو گئے ،جن میں امداد کے منتظر 12 افراد بھی شامل ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران قحط اور غذائی قلت کے باعث مزید 10 افراد دم توڑ گئے ۔بھوک سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 313 ہو گئی ہے ، جن میں 119 بچے شامل ہیں۔قطری میڈیا کے مطابق اسرائیل غزہ سٹی پر قبضے کے لیے شدید فضائی اور زمینی حملے کر رہا ہے ، جس میں پورے پورے رہائشی بلاک تباہ کیے جا رہے ہیں۔

 وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سےجاری جنگ میں اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 62ہزار 895افراد شہید اور 1لاکھ58ہزار927زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے غزہ شہر کو خالی کرانے کا اعلان کیا ہے ،بیان میں کہا فوج غزہ کے سب سے بڑے شہر پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا جو خاندان جنوبی علاقے میں منتقل ہوں گے ، انہیں انسانی امداد فراہم کی جائے گی ۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج نے درجنوں فوجیوں اور بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ بڑی کارروائی کی۔جھڑپوں میں فلسطینی نوجوانوں نے پتھراؤ کیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے آنسو گیس اور فائرنگ کی، متعدد فلسطینی زخمی ہوگئے ۔شام میں دمشق کے نواحی علاقے کِسوہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ میں 6 فوجی مارے گئے ،شامی وزارت خارجہ نے شدید مذمت کرتے ہوئے حملے کو خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ۔

 

