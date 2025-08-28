صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہبازشریف، فیلڈ مارشل پر مکمل اعتماد:چینی قونصلرایشین افیئرز

بیجنگ(محمد حسن رضا سے )چین کے دفتر خارجہ میں تعینات قونصلر برائے ایشین افیئر ز چن وائی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دو سال سے ترقی ہورہی ہے ، ترقی دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔۔۔

 پاک چین تعلقات ناصرف مزید مستحکم ہوئے بلکہ نئی جہد کی جانب گامزن ہیں، ہمیں یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا، پاکستان کی قیادت وزیراعظم شہبازشریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پر مکمل اعتماد ہے ۔ بلوچستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں میں بھارتی مداخلت افسوسناک ہے ،بھارتی خفیہ ایجنسی را ہر جگہ موجود ہے ۔ انہوں نے پاکستانی سے آئے سینئر صحافیوں کے وفد سے ملاقات پرکہا وزیراعظم شہبازشریف کاچین میں بھر پور استقبال کیا جائے گا۔پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی زبردست کامیابی نے خطے میں بڑی تبدیلی پیدا کی۔ چن وائی کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ سٹریٹیجک تعاون کو مزید بہتر بنائیں گے ۔ سی پیک فیز ٹو پر اہم پیشرفت ہو رہی جو پاکستان اور چین کیلئے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا امریکا کا ہر ملک میں انٹرسٹ ہے اسلئے وہ ہر ملک سے اچھے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے ۔ پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں خاص طور پر بلوچستان میں بڑھتی دہشتگردی کے سوال پر انہوں نے کہا بھارت کی جانب سے دہشتگرد تنظیموں کی سپورٹ افسوسناک ہے ،بھارت چاہے تو جنوبی ایشیا واقعی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے جس کیلئے اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ بھارت اپنا رویہ تبدیل کرتا ہے تو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہوسکے گا ، معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔

 

