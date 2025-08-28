صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی کو بتا یاتھااتناٹیرف عائد کرونگاسرچکراجائیگا:ٹرمپ

واشنگٹن (دنیا مانیٹر نگ،آئی این پی)امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے محصولات عائد کرنے اور تجارتی معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ رکوائی تھی۔۔۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم کے دوران انہوں نے نریندر مودی سے کہا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکا اتنے زیادہ محصولات عائد کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ،سر چکرا جائیگا۔واضح رہے امریکا کی جانب سے بھارت پر 50 فیصد محصولات کا اطلاق 27 اگست سے ہو گیا ہے ۔بدھ کو وائٹ ہاؤس میں اپنی کابینہ کے اجلاس میں ٹرمپ نے مودی کے ساتھ اپنی بات چیت کی تفصیلات شیئر کیں اور ایک مرتبہ پھربھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کو ختم کروانے کا کریڈٹ لیا۔انہوں نے کہا میں نے مودی سے پوچھا کہ پاکستان اور آپ کے درمیان کیا چل رہا ہے ؟، بہت زیادہ نفرت ہے ۔اس کے بعد میں نے پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ کے اور بھارت کے درمیان کیا چل رہا ہے ؟،ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی مداخلت نے پاکستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے ؟ ،میں کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کروں گا۔ آپ لوگ (بھارت اور پاکستان)ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔میں نے کہا یاد رکھیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے ۔ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اس بات چیت کے پانچ گھنٹے کے اندر ہی دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے ۔انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے اور اگر ایسا دوبارہ ہوا تو تجارتی معاہدہ دوبارہ رک جائے گا۔

 

