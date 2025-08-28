صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی محصولات:55 فیصد سے زائد بھارتی برآمدات کو خطرہ

نئی دہلی(رائٹرز)امریکی صدر ٹرمپ نے بھارتی برآمدات پر ٹیرف کو 50 فیصد تک بڑھا دیا ہے جو بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنے کی پالیسی پر احتجاجاً لگایا گیا ہے ۔اس اقدام سے 55 فیصد سے زائد بھارتی برآمدات کو خطرہ لاحق ہے۔۔۔

 ، خاص طور پر گارمنٹس، جیولری، فرنیچر، اور کیمیکلز جیسے شعبے متاثر ہوں گے ،بھارت نے مالی معاونت اور دیگر منڈیوں میں برآمدات کو بڑھانے کا اعلان کر کے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے ،ماہرین کے مطابق یہ فیصلے بھارت کو چین کا متبادل مینوفیکچرنگ ہب بننے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لاکھوں نوکریاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت کا اندازہ ہے کہ ان اضافی محصولات سے 48 ارب2کروڑ ڈالر کی برآمدات متاثر ہوں گی۔

 

