امریکی میگزین کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف
نیویارک (آئی این پی) امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا امریکی صدر ٹرمپ نے اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کرکے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اپنی نئی دوستی کو دگنا کردیا۔۔۔
میگزین نے پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت کو سراہتے ہوئے لکھا پاکستان نے امریکی صدر کی پاک بھارت جنگ بندی کا خیرمقدم کیا لیکن بھارت انکاری رہا، دعوت کے باوجود مودی نے واشنگٹن کا دورہ نہیں کیا، اس پر ٹرمپ کو غصہ تھا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشتگرد تنظیم قرار دینا واشنگٹن کی بھارت سے دوری کے واضح اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ۔