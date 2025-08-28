بھارت : راوی کا پانی موڑنے کیلئے بنائے 2گیٹ سیلاب میں بہہ گئے
نئی دہلی (آئی این پی )بھارت میں دریائے راوی کا پانی موڑنے کے لئے بنائے گئے مادھو پور ہیڈورکس کے دوگیٹ بھی سیلاب میں بہہ گئے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق سیلابی ریلے میں مادھو پور ہیڈ ورکس کے کم از کم 2 گیٹ بہہ گئے۔۔۔
جس سے ہیڈ ورکس کو کنٹرول کرنے کے لئے موجود عملہ پھنس گیا،جسے ریسکیو کرنے کیلئے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا،ضلع گرداس پور میں دریائے راوی پر قائم مادھو پور ہیڈ ورکس میں 54 فلڈ گیٹس نصب ہیں،اس ہیڈ ورکس سے راوی کا پانی موڑ کر گرداس پور، امرتسر اور دیگر علاقوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔