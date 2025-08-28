مقبوضہ کشمیر:طوفانی بارشیں ، سیلابی صورتحال، 33یاتری ہلاک
جموں(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)مقبوضہ کشمیر میں طوفانی بارشیں ، سیلابی صورتحال، 33 یاتری ہلاک ہو گئے ۔قابض حکام کے مطابق جموں کے ویشنو دیوی مندر کی طرف جانے والے 32 یاتری اس وقت مارے گئے۔۔۔
جب بادل پھٹنے سے طغیانی نے وسیع علاقے میں تباہی مچا دی۔ دریائے جہلم کی سطح میں مسلسل اضافہ کے بعد خطے میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام تعلیمی ادارے بند کر دئیے گئے ۔ جموں کے دریائے توی میں پانی کی سطح بڑھنے اور مسلسل بارشوں سے بادل پھٹنے کے واقعات نے پورے خطے میں سیلابی صورتحال پیدا کردی ۔ ڈوڈہ ضلع میں بادل پھٹنے سے طغیانی میں چار افراد ہلاک ہوئے ہیں۔جموں میں حکام کے مطابق دریائے توی پر کٹھوعہ سے جموں تک پنجاب اور کشمیر کو ملانے والی ہائی وے پر چار بڑے پُل سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں۔بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق جموں اور اُدھم پور میں 24 گھنٹوں کے دوران اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جموں میں 296 ملی میٹر جبکہ اُدھم پور میں 629.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔جس کی وجہ سے توی دریا کے ساتھ ساتھ ندی نالوں اور نہروں کا پانی سڑکوں اور بستیوں میں داخل ہو گیا ہے ۔سیلابی ریلے سے کٹھوعہ پٹھان کوٹ ہائی وے پر سحرکھور علاقے میں ایک طویل پُل ٹوٹ گیا جس سے آمدورفت متاثر ہوگئی ۔یاد رہے گزشتہ ہفتے کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے 65 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے ۔اطلاعات کے مطابق جموں خطے میں بارش اور مٹی کے تودے گرنے سے آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ۔وشنو دیوی یاترا روک دی گئی ہے ۔