روسی خطرہ ، جرمنی میں فوجی بھرتیوں میں اضافے کیلئے اقدامات کی منظوری

  دنیا میرے آگے
روسی خطرہ ، جرمنی میں فوجی بھرتیوں میں اضافے کیلئے اقدامات کی منظوری

برلن (اے ایف پی)جرمن کابینہ نے فوجی بھرتیوں کو بڑھانے اور فوجی تیاری کو مضبوط کرنے کے اقدامات کی منظوری دے دی ۔ وزیردفاع نے کہا کہ رضاکاروں کو فوج میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔۔۔

، اگر تعداد پوری نہ ہوئی تو لازمی فوجی خدمت بھی دوبارہ نافذ کی جا سکتی ہے ۔کابینہ نے قومی سلامتی کونسل کے قیام اور فوج کو سائبر حملوں سے محفوظ بنانے کیلئے بھی اقدامات کی منظوری دی ۔ وزیر اعظم فریڈریک مرز نے روس کو یورپ کیلئے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا جرمنی کو نیٹو کے یورپی حصے میں سب سے بڑی فوج رکھنی ہوگی۔

 

