روس کا یوکرینی دارالحکومت پر میزائلوں ، ڈرونز سے حملہ ،20ہلاک

کیف (اے ایف پی) یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی میزائلوں اور ڈرون حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ، جن میں چار بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی صدر یلنسکی نے حملے کو روس کی جانب سے امن مذاکرات کو مسترد کرنے کا ثبوت قرار دیا ہے ۔۔۔

 یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے 598 ڈرون، 31 میزائل داغے ،جن میں دو ہائپرسونک کنژال میزائل اور نو بیلسٹک  میزائل بھی شامل تھے ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کیف پر روس کے تازہ فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے ۔ ترجمان کے مطابق روسی میزائل اور ڈرون حملوں سے سفارتی مشنز کے دفاتر کو نقصان پہنچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے یوکرین کیتھ کیلوگ نے روس کے کیف پر حملوں کی شدید مذمت کی، کیلوگ نے کہا کہ یہ حملے امریکی صدر کے جنگ ختم کرنے کے اقدامات کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں ۔یورپی یونین اور برطانیہ نے کیف میں اپنے مشن اور برٹش کونسل کے دفاتر کو ہونے والے نقصان پر روسی سفیروں کو طلب کیا ہے ۔ یورپی کمیشن کی صدر نے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور روس سے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے ۔روس کا کہنا تھا یوکرین پر حملے جاری رکھیں گے ، ترجمان کریملن دمتری پیسکوف نے کہا فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ، تاہم سیاسی و سفارتی ذرائع سے مقاصد کے حصول کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔

 

