نئی دہلی (آئی این پی) بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا بھارت کو 2 ماہ سے 5 سال تک جاری رہنے والی کسی بھی جنگ کیلئے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ جنگ کی نوعیت مسلسل اور تیزی سے بدل رہی ہے ۔۔۔

مدھیہ پردیش میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا صرف تعداد یا  ہتھیار کافی نہیں، اب جنگیں ٹیکنالوجی، سائبر وار فیئر، ڈرونز اور مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر چیلنج کیلئے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ دشمن کو حیران کرنا ہی جنگی کامیابی کی کنجی ہے ۔

 

