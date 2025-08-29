صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کی فورس 2027 میں لبنان سے نکل جائے گی:سلامتی کونسل کا متفقہ فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
بیروت ، نیویارک(اے ایف پی) اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فورس یونفیل کا مینڈیٹ 31 دسمبر 2026 تک بڑھایا جائے گا۔۔۔

، جس کے بعد 2027 میں اس کا منظم انخلا مکمل کیا جائے گا۔لبنانی وزیراعظم  نواف سلام نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ۔ امریکا پہلے ہی اس توسیع کو آخری قرار دے چکا ۔ادھر لبنان میں اسرائیلی سرحد کے قریب گرنے والے ڈرون کے دھماکے میں لبنانی فوج کا ایک افسر اور ایک سپاہی جاں بحق ہو گئے ، جبکہ دو اہلکار زخمی بھی ہوئے ۔

 

