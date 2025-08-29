صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر:جعلی مقابلے میں مزید2 نوجوان شہید

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر:جعلی مقابلے میں مزید2 نوجوان شہید

سرینگر (اے پی پی) مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے ۔ بانڈی پورہ میں دو کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گریز کے۔۔۔

 علاقے نوشہرہ ناڈ میں محاصرے کے دوران نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا، جب کہ پلوامہ میں نوجوان ثاقب ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے ۔بارہمولہ، کپواڑہ سمیت کئی اضلاع میں سرچ آپریشن جاری ہے ۔ بھارتی فورسز نے اہم سڑکوں پر چوکیاں قائم کر کے مسافروں کی سخت تلاشی شروع کر دی ہے ۔ادھر بھارت مقبوضہ علاقے میں فوجی نگرانی مزید سخت کرنے کیلئے ڈرونز تعینات کر رہا ہے ، جس کے باعث علاقے میں خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے ، انسانی حقوق کے کارکنوں نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کشمیریوں کو دبانے کی کوشش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم

پی سی بی کا کرکٹرز کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ

پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ،ایف آئی ایچ کی تصدیق

انگلش پریمیئر لیگ میں شریک فٹبالرز پر میچ فکسنگ کے الزامات

ریکٹ توڑنا مہنگا پڑگیا، روسی ٹینس سٹار پر 42ہزار 500ڈالرز کا جرمانہ

بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر نے شادی کرلی، تصاویر شیئر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak