مقبوضہ کشمیر:جعلی مقابلے میں مزید2 نوجوان شہید
سرینگر (اے پی پی) مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے ۔ بانڈی پورہ میں دو کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گریز کے۔۔۔
علاقے نوشہرہ ناڈ میں محاصرے کے دوران نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا، جب کہ پلوامہ میں نوجوان ثاقب ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے ۔بارہمولہ، کپواڑہ سمیت کئی اضلاع میں سرچ آپریشن جاری ہے ۔ بھارتی فورسز نے اہم سڑکوں پر چوکیاں قائم کر کے مسافروں کی سخت تلاشی شروع کر دی ہے ۔ادھر بھارت مقبوضہ علاقے میں فوجی نگرانی مزید سخت کرنے کیلئے ڈرونز تعینات کر رہا ہے ، جس کے باعث علاقے میں خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے ، انسانی حقوق کے کارکنوں نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کشمیریوں کو دبانے کی کوشش ہے ۔