صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ انتظامیہ سے ویکسین پالیسی پر اختلاف، محکمہ صحت کی سربراہ برطرف

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ انتظامیہ سے ویکسین پالیسی پر اختلاف، محکمہ صحت کی سربراہ برطرف

واشنگٹن (اے ایف پی) ٹرمپ انتظامیہ نے صحت کے اعلیٰ امریکی ادارے سی ڈی سی کی سربراہ سوسن موناریز کو برطرف کر دیا ، جنہوں نے ویکسین کے خلاف تحفظات رکھنے والے ہیلتھ سیکرٹری رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی پالیسیوں کی حمایت سے انکار کیا تھا۔۔۔

موناریز نے خود مستعفی ہونے سے انکار کیا تھا، سی ڈی سی کے پانچ اور سینئر عہدیداروں نے بھی استعفیٰ دے دیا ۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ موناریز کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ صدر ٹرمپ کی صحت سے متعلق ایجنڈے سے متفق نہیں تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پینٹ کی پچھلی جیب میں والٹ رکھنا صحت کیلئے نقصان دہ

ہیٹ ویو تیزی سے عمر بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے

آن لائن منگوائے سینڈوچ سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا

خاتون ڈی جے کی 10 ہزار فٹ بلندی پر بیٹس کی گونج

72سال سے گمشدہ پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے پاس واپس

مراکش، انوکھے ڈائنو سار کا اب تک کا قدیم فوسل دریافت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak