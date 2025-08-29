ٹرمپ انتظامیہ سے ویکسین پالیسی پر اختلاف، محکمہ صحت کی سربراہ برطرف
واشنگٹن (اے ایف پی) ٹرمپ انتظامیہ نے صحت کے اعلیٰ امریکی ادارے سی ڈی سی کی سربراہ سوسن موناریز کو برطرف کر دیا ، جنہوں نے ویکسین کے خلاف تحفظات رکھنے والے ہیلتھ سیکرٹری رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی پالیسیوں کی حمایت سے انکار کیا تھا۔۔۔
موناریز نے خود مستعفی ہونے سے انکار کیا تھا، سی ڈی سی کے پانچ اور سینئر عہدیداروں نے بھی استعفیٰ دے دیا ۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ موناریز کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ صدر ٹرمپ کی صحت سے متعلق ایجنڈے سے متفق نہیں تھیں۔