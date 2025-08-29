صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برازیل :ایندھن کے شعبے میں 9 ارب 6 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کیخلاف کارروائی

ریو ڈی جنیرو (اے ایف پی) برازیلی پولیس نے ملک کے آٹھ صوبوں میں ایندھن کے شعبے میں منی لانڈرنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی شروع کی ہے ۔۔۔

وفاقی ریونیو سروس کے مطابق یہ نیٹ ورک 4 سالوں میں 9ارب6کروڑ ڈالرکی غیر قانونی آمدنی کو چھپانے میں ملوث تھا۔یہ نیٹ ورک ایندھن کی درآمد، پیداوار، تقسیم اور مارکیٹنگ سے لیکر صارف تک مکمل کنٹرول رکھتا تھا اور مالیاتی کمپنیوں کے ساتھ ملکر اثاثے چھپانے کیلئے فِن ٹیک اور سرمایہ کاری فنڈز استعمال کرتا تھا۔

 

