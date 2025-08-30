صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فو ج پرتنقید ،فون کال لیک تھائی لینڈ کی وزیراعظم برطرف ، عدالت نے فیصلہ سنا دیا

بنکاک (اے ایف پی)تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے کمبوڈیا کے سابق رہنما ہان سین کے ساتھ لیک فون کال پر بداخلاقی کا مرتکب قراردیتے ہوئے معطل وزیراعظم پیٹونگٹرن شیناواتراکو عہدے سے برطرف کر دیا جبکہ اُن کی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے۔

 ملک میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب سے قبل نائب وزیر اعظم عبوری طور پر اس عہدے کی باگ دوڑ سنبھالیں گے ۔واضح رہے کہ گزشتہ ماہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں سرحدی جھڑپیں ہوئی تھیں جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان جھڑپوں سے ایک ماہ قبل جون 2025میں تھائی لینڈ کی وزیر اعظم پیٹونگٹرن شیناواترانے کمبوڈیا کے رہنما ہان سین سے فون پر بات کی تھی جو لیک ہو گئی ۔ اس ٹیلیفونک گفتگو میں شیناواترانے ہان سین کو انکل کہہ کر پکارا تھا اور اپنے ملک کی فوج بالخصوص تھائی لینڈ کی آرمی کے سینئر کمانڈر پرتنقید کی اور اسے اپنادشمن قراردیاتھا،شینا واترا نے ہان سین سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اُن کی ضروریات کا خیال رکھیں گی۔38سالہ پیٹونگٹرن شیناواتراتھائی لینڈ کی ایسی پانچویں وزیر اعظم بن گئی ہیں جنھیں گزشتہ 20 سال سے بھی کم عرصے میں آئینی عدالت کے فیصلوں کے نتیجے میں عہدے سے ہٹایا گیا ہے ،وہ تھائی لینڈ کی اب تک کی سب سے کم عمر وزیر اعظم تھیں۔

