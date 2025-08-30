صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویتنام کا یوم آزادی پر66غیرملکیوں سمیت 14ہزارقیدی رہا کرنے کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
ویتنام کا یوم آزادی پر66غیرملکیوں سمیت 14ہزارقیدی رہا کرنے کا اعلان

ہنوئی (اے ایف پی)ویتنام نے 2ستمبرکو اپنے 80ویں یوم آزادی پر 14ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کردیا ۔ صدرلوونگ کوونگ کی ترجمان کین ڈنہ تائی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ۔۔۔

 یوم آزادی سے ایک روز قبل 13ہزار 915قیدیوں کومعافی دے کر رہاکردیاجائے گا ،ان میں 66غیرملکی بھی شامل ہیں جن کا تعلق چین ،جنوبی کوریا ،امریکا اور آسٹریلیاسمیت 18مختلف قومیتوں سے ہے ۔واضح رہے کہ ویتنام 2009سے اب تک تقریبا ً ایک لاکھ قیدیوں کی سزاکم کرکے انہیں رہا کرچکاہے تاہم اس میں سیاسی قیدی شامل نہیں کئے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی، 100 انڈیکس 148 ہزار پوائنٹس کی سطح پر بحال

نیسلے پاکستان کا سیلاب متاثرین کیلئے 3لاکھ لٹر صاف پانی دینے کا اعلان

ای کامرس اداروں کو ماہانہ مالیاتی رپورٹ جمع کرانی لازمی قرار

سکھر :انڈسٹریل زونز میں صفائی کے مؤثر اقدامات کی یقین دہانی

کسٹمز ایجنٹس کا فیس لیس کلیئرنس سسٹم کی حمایت کا اعلان

انڈس موٹر کمپنی :مالی سال کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak