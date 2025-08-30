ویتنام کا یوم آزادی پر66غیرملکیوں سمیت 14ہزارقیدی رہا کرنے کا اعلان
ہنوئی (اے ایف پی)ویتنام نے 2ستمبرکو اپنے 80ویں یوم آزادی پر 14ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کردیا ۔ صدرلوونگ کوونگ کی ترجمان کین ڈنہ تائی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ۔۔۔
یوم آزادی سے ایک روز قبل 13ہزار 915قیدیوں کومعافی دے کر رہاکردیاجائے گا ،ان میں 66غیرملکی بھی شامل ہیں جن کا تعلق چین ،جنوبی کوریا ،امریکا اور آسٹریلیاسمیت 18مختلف قومیتوں سے ہے ۔واضح رہے کہ ویتنام 2009سے اب تک تقریبا ً ایک لاکھ قیدیوں کی سزاکم کرکے انہیں رہا کرچکاہے تاہم اس میں سیاسی قیدی شامل نہیں کئے گئے ۔