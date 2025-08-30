صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکواٹوریل گنی :عوامی فنڈز غبن کرنے پرسابق انٹیلی جنس سربراہ کو8سال قید

  دنیا میرے آگے
ملابو(مانیٹرنگ ڈیسک)افریقی ملک ایکواٹوریل گنی کی عدالت نے ملک) کی نیشنل فنانشل انٹیلی جنس ایجنسی کے سابق سربراہ کو عوامی فنڈز کے غبن اور دولت کے غیر قانونی حصول کے جرم میں آٹھ سال قید کی سزا سنائی ہے۔

عدالت نے بالتاسر ایبانگ اینگونگا کو پانچ دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ قومی خزانے سے لاکھوں ڈالر چوری کرنے اور فنڈز کو اپنے ذاتی فائدے کیلئے استعمال کرنے کا مجرم قراردیا،اینگونگا کو دو لاکھ 20 ہزار ڈالر جرمانہ بھی کیاگیاجبکہ دیگر افسروں کو ان کا ساتھ دینے پر تین سال قید کی سزا سنائی گئی ۔بالتاسر ایبانگ اینگونگا ملک کے صدر ٹیوڈورو اوبیانگ نگوما مباسوگو کے بھتیجے ہیں جو 1979 سے اقتدار میں ہیں اور ان کی عمر 82 سال ہے ۔

 

 

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
