سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو حاصل سیکرٹ سروس کا تحفظ ختم
واشنگٹن (آئی این پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق نائب صدر اور سیاسی حریف کملا ہیرس کو حاصل سیکرٹ سروس کا تحفظ واپس لے لیا۔وائٹ ہائوس کے حکام نے کہا ہے کہ۔۔۔
سابق نائب صدور کو عہدے سے الگ ہونے کے بعد عمومی طور پر چھ ماہ پر محیط سیکرٹ سروس کا خصوصی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ، تاہم جنوری میں سابق امریکی صدر جوبائیڈن نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے قبل کملا ہیرس کو حاصل خصوصی تحفظ میں جنوری 2026 تک کی توسیع کر دی تھی لیکن اب صدر ٹرمپ نے کملا ہیرس کیلئے اس خصوصی تحفظ کو ختم کر دیا ہے ۔