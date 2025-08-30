صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو حاصل سیکرٹ سروس کا تحفظ ختم

  • دنیا میرے آگے
سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو حاصل سیکرٹ سروس کا تحفظ ختم

واشنگٹن (آئی این پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق نائب صدر اور سیاسی حریف کملا ہیرس کو حاصل سیکرٹ سروس کا تحفظ واپس لے لیا۔وائٹ ہائوس کے حکام نے کہا ہے کہ۔۔۔

 سابق نائب صدور کو عہدے سے الگ ہونے کے بعد عمومی طور پر چھ ماہ پر محیط سیکرٹ سروس کا خصوصی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ، تاہم جنوری میں سابق امریکی صدر جوبائیڈن نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے قبل کملا ہیرس کو حاصل خصوصی تحفظ میں جنوری 2026 تک کی توسیع کر دی تھی لیکن اب صدر ٹرمپ نے کملا ہیرس کیلئے اس خصوصی تحفظ کو ختم کر دیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

10 منٹ سٹریٹنر کے استعمال سے پھیپھڑوں کو سنگین نقصان

بچوں کیساتھ 800 کلومیٹر تک پیدل چلنے والا شخص

روزانہ پلاسٹک کے 68 ہزار ذرات جسم کے اندر داخل

برطانیہ،اب گانا بنائے گا چاکلیٹ کو مزید ذائقہ دار

پائلٹس کالینڈنگ کیلئے مشکل قرار دیا جانیوالا ایئر پورٹ

سفید انڈے دینے والی مرغی نے اچانک نیلا انڈہ دیدیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak